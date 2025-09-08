Edifício Várzea Park volta a ficar sem água

O Edifício Várzea Park voltou a enfrentar este domingo mais uma interrupção no abastecimento de água. A situação, que se tem repetido com frequência, está a gerar crescente indignação entre os moradores.

“Foi pela milésima vez... já não sabemos a quem recorrer para parar com esta vergonha de condomínio”, desabafou um residente ao DIÁRIO. “Agradecia a vossa ajuda, nem que seja para chegar a quem de direito nesta terra”, apelou.

Os condóminos reclamam uma resolução definitiva para o problema, que dizem comprometer o dia-a-dia das famílias e já ultrapassa os limites da tolerância.