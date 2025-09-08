Edifício Várzea Park volta a ficar sem água
Moradores falam em situação recorrente e pedem solução urgente
O Edifício Várzea Park voltou a enfrentar este domingo mais uma interrupção no abastecimento de água. A situação, que se tem repetido com frequência, está a gerar crescente indignação entre os moradores.
“Foi pela milésima vez... já não sabemos a quem recorrer para parar com esta vergonha de condomínio”, desabafou um residente ao DIÁRIO. “Agradecia a vossa ajuda, nem que seja para chegar a quem de direito nesta terra”, apelou.
Andreia Correia , 24 Agosto 2025 - 16:06
Os condóminos reclamam uma resolução definitiva para o problema, que dizem comprometer o dia-a-dia das famílias e já ultrapassa os limites da tolerância.
