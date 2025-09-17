 DNOTICIAS.PT
Temperatura vai subir nas terras altas

Saiba como vai estar o tempo hoje

Foto Arquivo/OD

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) prevê para esta quinta-feira, 18 de Setembro, uma pequena subida de temperatura nas terras altas. O céu vai apresentar-se, em geral, pouco nublado e o vento soprará fraco a moderado (10 a 25 km/h) do quadrante leste.

No Funchal o céu estará em geral pouco nublado e o vento fraco (inferior a 15 km/h).

Relativamente à temperatura, na Madeira as máximas podem chegar aos 29ºC e os 26ºC no Porto Santo, já as mínimas aos 22 e 21ºC, respectivamente. 

No que diz respeito ao estado do mar, na costa norte as ondas serão de  norte com 1 a 1,5 metros e na costa sul  inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar rondará os 23/25ºC. 

Tanto a ilha da Madeira como o Porto Santo encontram-se sob aviso amarelo devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima. Este vigora até às 18 horas desta sexta-feira, dia 19. 

