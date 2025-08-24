Várzea Park novamente sem água ao início desta tarde

Os moradores do conjunto habitacional Várzea Park voltaram a ficar sem água no início desta tarde.

Numa nova comunicação do condomínio aos residentes, que o DIÁRIO teve acesso, este comunica que as bombas foram ligadas pelas 14h50, contudo será necessário interromper o fornecimento entre as 16h30 e as 19h00, para "voltar a encher o tanque".

"Tudo está preparado para iniciar um trabalho de raiz na rede de água do prédio", informa, acrescentando que existe um grupo de bombas a funcionar, revelando não ser "a razão do problema".

A concluir dá conta que será verificado se a perda ocorre em algum ramal ou se a água da rede não se encontra devidamente dimensionada para o nível de consumo.

Desde esta terça-feira que o maior complexo de habitação privado da Madeira, com 271 fogos, apresenta problemas de fornecimento de água, o que tem causado constrangimentos aos habitantes.