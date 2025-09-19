Noite quente com máximas acima dos 25 ºC na Madeira

A última noite foi tropical não apenas junto da orla costeira, mas também em cotas elevadas da ilha da Madeira. No Pico Alto, situado a mais de 1100 metros de altitude nas serras do Funchal, a temperatura oscilou entre os 21,2 ºC e os 23,4 ºC.

Entre as 20 estações meteorológicas do IPMA no arquipélago (18 na ilha da Madeira, Porto Santo e Selvagem Grande), em 12 a temperatura mínima não desceu dos 20 ºC. O valor mais baixo foi registado no Caniçal/Ponta de São Lourenço (20,0 ºC) e o mais elevado no Funchal/Lido (22,1 ºC).

Antes do nascer do sol, próximo das 8h00, as temperaturas chegaram a ultrapassar os 25 ºC em cotas intermédias, com destaque para as estações na costa Oeste: os Prazeres e a Ponta do Pargo registaram 25,7 ºC pelas 6h30, enquanto na Cancela/SRPC se atingiram 25,1 ºC às 3h30.

Só nas estações mais altas, Chão do Areeiro e Pico do Areeiro, a temperatura do ar não chegou aos 20 ºC ao longo da madrugada.