Há 25 anos era inaugurada a nova pista do Aeroporto da Madeira

No dia 15 de Setembro do ano 2000 o DIÁRIO noticiava a inauguração “pomposa e circunstancial” do aumento da pista do Aeroporto da Madeira.

O Presidente da República, contra-almirante Américo de Deus Rodrigues Thomaz, desembarcou no Funchal de uma viagem presidencial encetada a bordo do paquete ‘Príncipe Perfeito' e com rota até Moçambique. O povo saiu à rua e festejou com foguetes.

Pelas 11h25 aterrou o avião inaugural, um ‘Super-Constellation G’, da TAP. Na aeronave seguia o ministro sul-africano da Administração Interna e líder dos zulus, Mangoshutu Buthelezi, convidado para a cerimónia de inauguração do novo aeroporto.

Já na infra-estrutura foi recebido por Alberto João Jardim e José Agostinho Pereira de Gouveia, pelo embaixador da África do Sul em Lisboa, Lucas Makhubela e pelo cônsul honorário na Madeira, Peter Boot.

O segundo avião a aterrar na nova pista foi um airbus-340 proveniente de Caracas. “A aterragem, presenciada por centenas de pessoas nas varandas do aeroporto, foi acompanhada por uma estrondosa salva de palmas”, lê-se na notícia.

Foi servido um super-almoço no aeroporto que contou com cerca de 2.500 convidados, dispostos em 250 mesas e servidos por 150 empregados. “O ‘buffet’ tem, desde o peixe à carne, opções para todos os gostos. A mundialmente famosa espada preta para quem quiser provar uma especialidade típica da Região. Para os paladares mais conservadores, não falta o bem português bacalhau. Os mais apurados e exigentes podem "atacar" o salmão”, refere a notícia, acrescentando que a carne também marcou presença, “com peito de frango e vitela”.

“As bocas mais doces também não se' vão queixar'... Além das tradicionais saladas de frutas, os pudins tropicais, como o de maracujá, fazem parte da ementa”, refere.

Recorde a edição desse dia:

Continuando a viagem por esta edição, o DIÁRIO dava conta que tinha andado no teleférico que faz o percurso entre o Almirante Reis e as Babosas. A inauguração, da agora conhecida atração, estava prevista para Outubro.