Cerca de 80 concelhos mantêm-se em perigo máximo

Cerca de 80 concelhos dos distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Leiria, Coimbra, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro continuam hoje em risco máximo de incêndio rural.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), vários concelhos do interior norte e centro e Algarve estão também em perigo muito elevado de incêndio rural.

Este perigo, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Por causa do tempo quente, o IPMA colocou os distritos de Bragança e Vila Real e o arquipélago da Madeira sob aviso amarelo até às 18:00 de hoje.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente períodos de céu muito nublado com possibilidade de aguaceiros e trovoada, vento fraco, possibilidade de neblina ou nevoeiro na faixa costeira ocidental e pequena subida de temperatura no litoral das regiões norte e centro.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 14 graus Celsius (em Braga) e os 22 (em Portalegre) e as máximas entre os 25 graus (em Viana do Castelo) e os 35 (em Santarém).

Para o arquipélago da Madeira está previsto céu pouco nublado, apresentando temporariamente períodos de mais nebulosidade a partir da tarde, vento em geral fraco e pequena subida da temperatura mínima.

No Funchal as temperaturas vão variar entre os 22 e os 29 graus e no Porto Santo entre os 21 e os 28 graus.