Temperaturas próximas dos 32 ºC na Madeira

Esta manhã, até às 12 horas, a rede de estações meteorológicas do IPMA no arquipélago da Madeira registou temperaturas máximas elevadas. O valor mais alto foi na Quinta Grande, com 31,9 ºC às 11h50.

Quase a tocar os 30 ºC estiveram o Monte, com 29,9 ºC às 11h20, e os Prazeres, também com 29,9 ºC às 10h20.

Por outro lado, a temperatura máxima mais baixa até ao meio-dia foi registada na Ponta de São Jorge, com 23,4 ºC.