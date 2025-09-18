“Sempre tive aquele bichinho pela política”
José Abreu, candidato do Chega, estreia-se no debate da TSF-Madeira
José Abreu, candidato do Chega à Câmara Municipal da Ponta do Sol, marca esta manhã a sua estreia no debate municipal da TSF-Madeira, assumindo que “sempre teve aquele bichinho pela política”. Admitindo não ter experiência política, destacou o orgulho de se candidatar, afirmando que “é preciso ter muita coragem e muita dedicação para começar o trajecto”.
O candidato sublinhou que se apresenta para “ser mais uma voz para que o povo possa contar” e criticou os ataques trocados entre os principais concorrentes, recordando que “se ele critica a Célia, ele também fez o mesmo. Esteve lá 12 anos. Não podemos apontar o dedo quando estivemos 12 anos e fez igual”.
O debate conta ainda com a presença de Célia Pessegueiro (PS) e Rui Marques (PSD/CDS), partidos que elegeram vereadores em 2021 e o Chega, estreante com o melhor resultado nas Regionais no concelho.