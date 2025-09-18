Goleada em Alvalade, FC Barcelona e City também entram a vencer

O Sporting entrou hoje na fase de Liga da Liga dos Campeões de futebol com uma goleada, num terceiro e último dia da primeira jornada em que FC Barcelona e Manchester City também saíram vitoriosos.

Em Lisboa, o Sporting bateu os cazaques do Kairat Almaty (4-1), com um 'bis' de Trincão, enquanto o FC Barcelona foi a Newcastle vencer por 2-1 e o Manchester City recebeu o Nápoles com um triunfo por 2-0.

Destaque ainda para outra goleada, neste caso o Eintracht Frankfurt, que 'esmagou' na Alemanha o Galatasaray, por 5-1, com dois golos de Burkardt.

No Estádio José Alvalade, o Sporting fez valer o papel de absoluto favorito e 'despachou' o Kairat com golos de Trincão, aos 44 e 64 minutos, do brasileiro Alisson Santos, aos 66, e de Quenda, aos 68, numa partida em que podia ter marcado ainda mais e em que desperdiçou uma grande penalidade na primeira parte pelo dinamarquês Hjulmand.

Já o Kairat, que contou com Luís Mata e Jorginho a titulares e que viajou mais de 7.000 quilómetros para estar disputar o primeiro jogo da 'Champions' da sua história, reduziu aos 86 minutos pelo brasileiro Edmilson Santos, avançado que chegou a passar pelas divisões inferiores em Portugal.

Na sua primeira vitória como técnico na Liga dos Campeões, Rui Borges pode ainda agradecer ao guarda-redes João Virgínia, que voltou a substituir o habitual titular Rui Silva, que no arranque da segunda parte manteve o 1-0 para o Sporting com várias defesas de grande nível, numa altura em que o Kairat cresceu na partida.

Para o bicampeão nacional segue-se na próxima jornada uma viagem a Nápoles para defrontar o campeão italiano, que entrou a perder em Manchester, no regresso muito aplaudido do belga Kevin de Bruyne ao campo do City depois de 10 anos a representar os ingleses.

Contudo, o regresso de belga durou apenas 26 minutos, já que António Conte tirou o jogador de campo para poder reorganizar a equipa devido à expulsão do lateral Di Lorenzo, aos 21.

O City acabou por construir a vitória na segunda parte, com Haaland a abrir a contagem, aos 56 minutos, e chegar ao golo 50 na 'Champions' em apenas 49 jogos. Aos 65, o belga Doku fez o resultado final para a equipa de Ruben Dias e Bernardo Silva, que foram titulares, e Matheus Nunes, que mais uma vez foi suplente não utilizado.

Mais a norte de Inglaterra, Marcus Rashford passou de dispensado por Ruben Amorim no Manchester United a figura do FC Barcelona na 'Champions' ao assinar os dois golos dos catalães frente ao Newcastle, aos 58 e 67 minutos.

A equipa da casa ainda reduziu por Gordon aos 90 minutos, mas o golo do internacional inglês acabou por ser insuficiente para os 'magpies' fugirem uma derrota caseira na estreia.

Já em Frankfurt era esperado um duelo equilibrado entre Eintracht e Galatasaray, mas os germânicos esmagaram o campeão turco que, apesar de ser dominante nos últimos anos no seu país, na Europa já leva sete jogos seguidos sem vencer.

Akgun, aos oito minutos, até colocou o Galatasaray no bom caminho, mas depois tudo colapsou para os turcos, com o Eintracht a seguir caminho para a goleada com tentos do colombiano Sánchez, na própria baliza, aos 27 minutos, do turco Uzun, aos 45+2, de Burkardt, aos 45+5 e 66, e de Knauff, aos 75.