Sporting de Braga perde com Gil Vicente e continua sem vencer

O Sporting de Braga somou hoje o terceiro jogo consecutivo sem vencer, ao ser derrotado em casa pelo Gil Vicente, por 1-0, na partida que encerrou a quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Um golo de Pablo, nos descontos do primeiro tempo (45+2 minutos), selou o triunfo do Gil Vicente, o segundo consecutivo, e ditou a primeira derrota do Sporting de Braga, que empatou nas duas rondas anteriores.

O Sporting de Braga, que na próxima jornada visita o vizinho Vitória de Guimarães, desceu ao sétimo posto, com oito pontos, por troca com o adversário de hoje, que é sexto, com 10, em igualdade com Famalicão e Benfica, que tem menos um jogo disputado.