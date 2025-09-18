Sporting estreia-se com goleada frente ao Kairat Almaty

O Sporting venceu hoje os cazaques do Kairat Almaty, por 4-1, em jogo da primeira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, com um 'bis' de Francisco Trincão.

No Estádio José Alvalade, em Lisboa, os 'leões' marcaram por intermédio de Francisco Trincão, aos 44 e 64 minutos, do brasileiro Alisson Santos, aos 66, e de Geovany Quenda, aos 68, depois de terem desperdiçado uma grande penalidade aos 21, pelo capitão Hjulmand, com o Kairat Almaty a reduzir, aos 86, por Edmilson.

O Sporting soma os primeiros três pontos, naquele que foi o primeiro triunfo do técnico Rui Borges na 'Champions' ao quinto jogo disputado, e visita na próxima ronda os italianos do Nápoles, em jogo marcado para o dia 01 de outubro.