Inaugurada, no Jardim da Serra, a ligação entre o sítio da Achada e o sítio do Chote

O presidente do Governo Regional, inaugurou, esta tarde, as obras concluídas da ligação entre o sítio da Achada e o sítio do Chote, no Jardim da Serra.

O projecto, com o custo de 2,8 milhões de euros, financiado em 85% pelo PRODERAM e 15% pelo orçamento municipal, "é muito importante para a população do Jardim da Serra" que "vem garantir acessibilidades às suas casas", afirma o governante.

A população do Jardim da Serra mostrou-se agradecida pois, segundo o relato de um dos populares, "já fazia falta uma estrada à porta de casa".