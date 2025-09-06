Élia Ascensão critica "argumentos falaciosos" do PSD sobre Centro de Dia da Achada do Barro

A candidata do JPP à Câmara de Santa Cruz e actual presidente do município, Élia Ascensão, reagiu esta tarde com dureza ao comunicado do vereador do PSD, Brício Araújo, sobre o protocolo com a Associação Garota do Calhau para o funcionamento do Centro de Dia da Achada do Barro, em Santo António da Serra.

"O comunicado lamentável exarado esta manhã pelo vereador Brício Araújo só tem mesmo paralelo no lamentável chumbo ao protocolo", afirmou Élia Ascensão, através de comunicado, referindo-se à decisão do PSD de votar contra o acordo que visa garantir o funcionamento de uma infraestrutura destinada a apoiar a população idosa da freguesia.

A autarca justificou a importância do projecto, explicando que o centro "responde aos anseios de uma freguesia que tem uma população maioritariamente envelhecida" e que ali os idosos vão "receber cuidados, ter acesso a actividades que vão combater a solidão" e "ajudar as famílias a conciliarem a sua actividade profissional com o cuidado aos mais velhos".

"Súbita tentativa de ser paladino da legalidade"

Élia Ascensão acusou o PSD de usar "argumentos falaciosos" e de fazer "lei de pareceres que são apenas isso mesmo, só para justificar o chumbo" e "a traição que o mesmo representa aos nossos idosos".

A presidente da câmara criticou ainda aquilo que considera uma "súbita tentativa do PSD de ser o paladino da legalidade", lembrando que "toda a gente sabe que na Câmara de Santa Cruz foram os campeões das ilegalidades, e ainda ocupam o número um do pódio".

"Ilegalidades essas que, infelizmente, nem sequer têm a atenuante de terem sido praticadas em benefício da população, mas sim para criar uma dívida e fazer negócios obscuros com os seus parceiros de regime, desde advogados do PSD a empresários", acrescentou.

Dirigindo-se ao vereador Brício Araújo, Élia Ascensão lamentou que este "insista em ter atitudes que não vão ao encontro dos interesses da população, e antes prefira o folclore político barato".

A candidata do JPP rejeitou ainda as "preocupações" manifestadas pelo PSD relativamente à sua pessoa, respondendo: "Não se preocupe que não estou sozinha, preocupe-se antes com os idosos que, se dependessem do PSD, continuariam sozinhos em Santo António da Serra".

Élia Ascensão terminou a sua intervenção com uma ironia, concordando com uma afirmação do comunicado do PSD: "No seu comunicado, apenas existe uma verdade que é quando diz que o povo de Santa Cruz já não se deixa enganar. Na verdade esse estado de graça do nosso povo já dura há 13 anos e, a bem de Santa Cruz, vai continuar".