Dois jovens turistas feridos após queda de bicicleta em trilho perto da Achada do Teixeira

Dois jovens turistas de 21 anos, um rapaz e uma rapariga, estão a ser socorridos pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, depois de terem sofrido uma queda, quando seguiam de bicicleta, na zona da Achada do Teixeira. Os Bombeiros Voluntários Madeirenses estão no local.

Ao que foi possível apurar junto do presidente da Protecção Civil, inicialmente havia indicação de que o resgate tivesse de ser feito por Santana, mas através de georreferenciação e em contacto com os sinistrados, foi possível perceber que estariam a cerca de dois quilómetros da Achada do Teixeira, no percurso em direcção ao Pico Ruivo.

Esta acção de resgate está igualmente a ser acompanhada pela Polícia Florestal, sendo que as vítimas, aparentemente, apresentam apenas ferimentos ligeiros, nomeadamente escoriações, decorrentes da queda.