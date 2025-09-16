Luís Calisto homenageado pelo Marítimo nas comemorações do 115.º aniversário da colectividade

No âmbito das comemorações do 115.º aniversário do CS Marítimo, a Sala de Conferências do Estádio do clube passará a designar-se Auditório Luís Calisto, numa cerimónia agendada para esta quarta-feira, dia 17 de Setembro.

Luís Calisto foi jornalista e escritor, mas é na condição de antigo jogador maritimista que recebe agora esta homenagem póstuma. De facto, Luís Calisto foi um dos mais emblemáticos jogadores da história verde-rubra, tendo disputado 367 jogos com a camisola do Marítimo e integrou a equipa que alcançou o feito histórico, em 1977, de ascender à I Divisão do futebol português, constituindo-se como a primeira equipa do espaço insular português a alcançar esse feito.

Foi ainda autor do livro "Marítimo - a Antiguidade é um Posto", e, para além da sua ligação ao futebol e ao Marítimo, destacou-se também no jornalismo, tendo sido director da RTP Madeira e do Diário de Notícias da Madeira, entre outras funções de relevo na comunicação social madeirense.