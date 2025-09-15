Albuquerque garante pagamento do MEDIARAM e antecipa voos da United Airlines

À saída da audiência com o Representante da República para a Madeira, Miguel Albuquerque abordou questões relacionadas com o MEDIARAM e a ligação aérea entre os Estados Unidos e a Região.

Sobre o atraso no pagamento do MEDIARAM - Programa de Apoios à Comunicação Social Privada, Albuquerque afirmou: "Vai ser pago agora, por causa do orçamento em breve, não há nenhum problema."

Questionado a propósito da reunião com a United Airlines, o presidente do Governo Regional explicou: "Foi na sequência da minha visita a Nova Iorque. Eles estarão comigo hoje à hora do almoço e a ideia da United, depois da operação muito boa em antecipar o Verão IATA, é antecipar os voos directos dos Estados Unidos para a Madeira em Abril", disse.