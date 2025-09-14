Idosa encontrada morta numa levada na Ponta do Sol
Uma mulher na casa dos 80 anos foi encontrada morta esta tarde numa levada localizada no sítio do Carvalhal, na Ponta do Sol.
O corpo da vítima foi avistado por populares que passaram no local e que deram o alerta às autoridades.
Os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol deslocaram-se ao local com uma ambulância, mas nada conseguiram fazer para salvar-lhe a vida.
O Delegado de Saúde confirmou o óbito.
A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.
