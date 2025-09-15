Madeira foi a região do país com maior procura por estrangeiros de anúncios de casas à venda

A procura internacional de habitação em Portugal manteve-se expressiva em várias zonas do país e a Madeira, com 42% dos interessados a serem estrangeiros, seguido por Faro (36%), São Miguel (34%) e Viana do Castelo (30%), destacaram-se nesta 'onda' crescente de interesse pelo imobiliário nacional por cidadãos estrangeiros, segundo o portal idealista.

Especializados nesta área, referem que "pelo contrário, Lisboa, Évora, Setúbal e Porto registaram menos de 15% de procura internacional", sendo que "os principais países de origem das pesquisas são França, Reino Unido, Alemanha, Suíça e Espanha, com os EUA a destacar-se por figurar no top 3 em várias regiões".

Além disso, "França lidera a procura em oito distritos, incluindo Porto, Braga, Aveiro e Viana do Castelo", sendo que "o Reino Unido está em primeiro lugar em seis territórios, como Faro, Évora e Setúbal".

No caso da Madeira, "os estrangeiros que mais procuram casas são alemães (18%), britânicos (17%) e norte-americanos (10%)", enquanto em Faro, são os do "Reino Unido (17%), França (12%) e Alemanha (12%)" que lideram a procura.. "Em Lisboa, a procura internacional vem sobretudo dos EUA (14%), Reino Unido (13%) e Espanha (8%). No Porto, destacam-se França (15%), EUA (12%) e Brasil (9%)", destaca.

Refira-se que no início de 2025, "os estrangeiros avançaram com a compra de 2.098 habitações no nosso país, cerca de 5,1% do número total de transações, sendo este 'o peso mais baixo desde o segundo trimestre de 2021', segundo destacou o Instituto Nacional de Estatística (INE)", citado pelo idealista. "A explicar esta redução está, por exemplo, o fim dos vistos gold, bem como o término do regime para residentes não habituais e a sua substituição por outro mais restrito", conclui.