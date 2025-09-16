Estará na Madeira um dos mais antigos Cristos-Reis de Portugal e até do Mundo?

Nos últimos anos, têm sido recorrentes as notícias sobre o estado de degradação do monumento do Cristo-Rei no Garajau, Caniço. Câmara Municipal e Governo Regional têm revelado incompetência na resolução do problema, o que muito se fica a dever ao facto de se tratar de uma edificação privada em terreno particular.

Uma das coisas que têm sido afirmadas é que aquele monumento é o mais antigo de Portugal e do Mundo. A afirmação tem sido feita em comentários nas redes sociais, a notícias sobre o estado em que se encontra, em textos de opinião e no discurso político. Neste último aspecto, destaca-se o presidente da Junta de Freguesia local. A 9 de Junho deste ano, Milton Teixeira, referiu-se a “o mais antigo Cristo Rei edificado. E está aqui, no Caniço”. Depois do autarca, outras pessoas também o fizeram.

Terão razão quando afirmam esse pioneirismo madeirense?

A verificação dos factos vai ser feita com recurso a notícias e a informações oficiais. Mas será mais minuciosa no que respeita a Portugal. Para o País, veremos individualmente a informação que apresentarmos. A nível internacional, recorrermos a ferramentas informáticas de pesquisa e nelas basearemos a informação, ainda que com verificação.

Na primeira página da edição do DIÁRIO, de 1 de Novembro de 1927, com o título ‘O Cristo do Garajau’ era noticiada a inauguração, no domingo anterior, resultado de um voto do “senhor conselheiro Ayres de Ornelas e de sua esposa’. Aliás, a inauguração a 30 de Outubro daquele ano não facto polémico.

Vejamos, agora, os demais monumentos a Cristo-Rei, em território nacional, que conseguimos identificar.

O mais conhecido é o monumento em Almada, na margem sul do Tejo. Surgiu de uma ideia do Cardeal Cerejeira, de 1934, que começou a concretizar-se nos anos de 1940, mas só foi inaugurado em 1959.

No entanto, mesmo em território continental, existe um outro um pouco mais antigo. Em Figueira de Castelo Rodrigo, Guarda, foi inaugurada em Julho de 1956 uma estátua do Cristo Redentor.

Mais recentemente, há praticamente 11 anos, a 8 de Novembro de 2014, na sequência de um projecto lançado no ano 2000, foi inaugurado o Santuário do Cristo Rei de Oleiros.

Assim, não subsistem dúvidas de que, de facto, em Portugal, o monumento do Cristo-Rei do Garajau é o mais antigo. Pelo menos entre aqueles que conseguimos identificar.

Olhemos, agora, para o panorama internacional.

Essa perspectiva permite-nos verificar que a edificação de Cristos-Reis não é só coisa do passado. Há neste século, pelo menos quatro monumentos que foram edificados desde 2010. O último começou a ser construído em 2021 no Brasil.

Mas, aqui, para verificação do que vem a ser afirmado sobre o Cristo-Rei do Garajau, interessa focarmo-nos nos primeiros. Esse pódio é dividido entre Espanha e o Brasil, com o país europeu a ficar em primeiro por apenas quatro meses. Em Junho de 1931 foi inaugurado o El Cristo del Otero, em Palencia, e em Outubro seguinte o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

O Cristo-Rei de Almada, em Portugal, haveria de ser inaugurado apenas, como vimos, em 1959. Depois disso, sugiram monumentos similares em Itália (1965), Vietname (1993), Bolívia (1994), Polónia (2010), Filipinas (2015), Indonésia (2018) e Brasil (2025).

Como se verifica, tudo leva a crer que o Cristo-Rei do Garajau é o monumento congénere mais antigo do Mundo e, seguramente de Portugal. Por essa razão, avaliamos como verdadeiras as afirmações que têm sido produzidas nesse sentido, não excluindo a possibilidade, ainda que não muito provável, de existir algo prévio de muito pequena dimensão (apenas com impacto local) e, por isso, sem relevo nesta avaliação.