Venezuela anuncia chegada de quatro crianças 'retidas' nos EUA e agradece a Melania Trump

A Venezuela anunciou hoje a chegada de quatro crianças que, segundo o governo venezuelano denunciou estavam "retidas" nos Estados Unidos, e agradeceu à primeira-dama do país norte-americano, Melania Trump, por ter "tornado possível" esse regresso.

No Telegram, a presidente do programa governamental Gran Misión Vuelta a la Patria, Camilla Fabri, disse que quatro crianças das "mais de 60 que continuam retidas" e que tinham sido "separados das suas famílias numa violação flagrante do direito internacional e dos direitos humanos" regressaram ao país sul-americano.

"Estes pequenos guerreiros enfrentaram uma experiência difícil, mas agora estão prontos para se reencontrarem com as suas famílias e começarem uma nova etapa cheia de amor e esperança", afirmou.

Camilla Fabri também expressou a sua gratidão a Melania Trump, primeira-dama dos EUA "por ter ouvido" o pedido de intervenção naqueles casos e por ter "tornado possível" que as crianças "pudessem ser devolvidas" às suas mães, embora tenha criticado o facto de as autoridades norte-amercianas só terem quatro crianças quando, segundo ela, se esperava a chegada de nove.

"Quero apelar a Melania Trump que continue, por favor, a enviar-nos as crianças, que nos devolvam todas (...), por favor, que ela continue a interceder para tornar possível este milagre", afirmou a vice-ministra da Comunicação Internacional.

Há uma semana, as autoridades venezuelanas informaram que receberam três das crianças que consideram "sequestradas" pelo governo dos EUA, ao qual acusam de as ter separado dos pais deportados daquele país.

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, denunciou a 01 de setembro que mais de 70 crianças do seu país continuavam "sequestradas" pelo Serviço de Controlo de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE, na sigla em inglês).

O chefe de Estado venezuelano afirmou que se propôs a "resgatar e libertar" todas as crianças, ao mesmo tempo que acusou o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, de ser "o operador do sequestro".

Em agosto, um grupo de mães venezuelanas solicitou, a partir de Caracas, uma audiência com a primeira-dama dos EUA para pedir a sua intervenção no caso das crianças.

As mulheres fizeram o pedido numa declaração transmitida pela emissora estatal Venezuelana de Televisión (VTV), na qual estavam acompanhadas por Fabri e exibiram cartazes com a frase "Melania, Free Our Childen" (Melania, liberte as nossas crianças).