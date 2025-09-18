“Será um resultado discutido até à última”

Rui Marques (PSD/CDS), candidato à Câmara Municipal da Ponta do Sol, considerou que as eleições “serão um resultado discutido até à última”. Sobre os candidatos da coligação, sublinhou que “quando digo deram a cara não é só assinar” e que “para a câmara tivemos o cuidado de representar o concelho ao máximo, para que os munícipes também se sintam representados na vereação camarária”.

Quanto ao diagnóstico do mandato de Célia Pessegueiro (PS), Rui Marques respondeu que “quando refere cerca de 70%, julgo que está a referir-se aos 8 anos de mandato e não ao último”. O candidato frisou que o verdadeiro diagnóstico “deverá ser feito por parte da população”, destacando “grandes falhas”, nomeadamente na habitação e na estratégia seguida pelo executivo.

Rui Marques criticou a inexistência de políticas propostas pelo PSD/CDS, como políticas de natalidade, e lamentou que “obras estruturantes também não temos nenhuma novidade”. Reconheceu algum trabalho na pavimentação, mas criticou que não foi acompanhado pela reestruturação das redes de água, referindo como exemplo a estrada do Carvalhal: “fez questão de pavimentar porque meramente dava jeito pavimentar antes das eleições. Mas a população já foi esclarecida sobre isso”. O candidato frisou que a prioridade de Célia Pessegueiro são as pavimentações.