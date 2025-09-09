Portugal 'vira' resultado e impõe-se por 3-2 na visita à Hungria

A seleção portuguesa de futebol somou hoje o segundo triunfo no apuramento para o Mundial2026 impondo-se por 3-2 na visita à Hungria, em jogo da segunda jornada do Grupo F da qualificação europeia, no qual esteve em desvantagem.

Em Budapeste, um golo de João Cancelo, aos 86 minutos, garantiu o triunfo de Portugal, numa partida em que Barnabas Varga ´bisou', colocando a Hungria em vantagem, aos 21 minutos, e empatando o jogo a dois, aos 84, já depois de Bernardo Silva (36) e Cristiano Ronaldo (56), de grande penalidade, terem 'virado' o resultado.

Portugal, que no sábado goleou a Arménia por 5-0, na primeira jornada, segue na liderança do Grupo F, com seis pontos, mais três do que a Arménia, segunda, que hoje se impôr à República da Irlanda, por 2-1.