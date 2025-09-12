67 acidentes, três mortos e 24 feridos na última semana na Madeira

A última semana foi negra no que toca à sinistralidade rodoviária na Região.

Entre os dias 5 e 11 de Setembro, a Polícia de Segurança Pública contabilizou 67 acidentes de viação, que provocaram três mortes, 23 feridos ligeiros e um grave.

Destes destacam-se 53 colisões, 11 despistes, dois atropelamentos e um acidente não especificado.

Neste mesmo período a polícia realizou várias acções de fiscalização rodoviária, que resultaram em 11 detenções por condução sob efeito de álcool e uma por desobediência, por condução com carta apreendida.