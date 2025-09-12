67 acidentes, três mortos e 24 feridos na última semana na Madeira
A última semana foi negra no que toca à sinistralidade rodoviária na Região.
Entre os dias 5 e 11 de Setembro, a Polícia de Segurança Pública contabilizou 67 acidentes de viação, que provocaram três mortes, 23 feridos ligeiros e um grave.
Destes destacam-se 53 colisões, 11 despistes, dois atropelamentos e um acidente não especificado.
Neste mesmo período a polícia realizou várias acções de fiscalização rodoviária, que resultaram em 11 detenções por condução sob efeito de álcool e uma por desobediência, por condução com carta apreendida.
PSP controlou mais de 61 mil viaturas por radar nos últimos 12 meses na Madeira
A Polícia de Segurança Pública controlou por radar cerca de 61.331 viaturas nas estradas da Madeira nos últimos 12 meses. A informação foi divulgada pelo Comando Regional da Polícia de Segurança Pública, que dá conta que o excesso de velocidade, as manobras perigosas e o consumo de álcool continuam a ser as principais causas de sinistralidade rodoviária na Região.
