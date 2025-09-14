Médio Oriente: Israel anuncia que matou 20 terroristas no último mês em Gaza

O Exército israelita afirmou hoje que no último mês matou cerca de vinte pessoas em Gaza de "organizações terroristas que operam na Faixa", incluindo seis que participaram do massacre do Hamas em 7 de outubro em território israelita.

Num comunicado, o Exército atribui estas mortes a uma das suas brigadas que opera em Gaza, a 282ª, e afirma que um dos falecidos é Yousef Mahmoud Mohammad Jumaa, um dos membros do Hamas que se infiltrou no kibutz israelita de Alumim em 7 de outubro, quando milicianos palestinianos mataram 1.200 pessoas em Israel.

"Jumaa planeou e executou ataques terroristas contra o Estado de Israel e as tropas das Forças de Defesa de Israel durante a guerra", diz o Exército sobre Jumaa, mas sem apresentar provas da sua participação nem detalhar onde morreu.

Há mais de um mês, o Exército israelita está a lançar uma ofensiva contra a cidade de Gaza, capital da Faixa, para a ocupar, tentar resgatar os reféns israelitas que ainda ali estão e acabar com o Hamas, tendo provocado assim a deslocação de um milhão de pessoas que residiam na cidade.

Desde então, os bombardeamentos aumentaram contra a capital de Gaza, mas também as demolições e a destruição de qualquer tipo de infraestrutura.

Segundo dados de quinta-feira fornecidos pelas equipas de resgate da Defesa Civil de Gaza, pelo menos 53.000 palestinianos perderam a casa ou tenda onde se refugiavam na cidade de Gaza em menos de uma semana.

Relatores de direitos humanos da ONU, organizações internacionais e um número crescente de países qualificam como genocídio a ofensiva militar israelita contra a Faixa de Gaza desde os ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023.