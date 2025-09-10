Há 25 anos, Alberto João Jardim inaugurava o último troço da via rápida

Há precisamente 25 anos, o presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim, inaugurava o último troço da via rápida, que liga o Porto Novo ao Aeroporto.

A falta de acabamentos devido a uma avaria numa máquina não foi impedimento para esta inauguração, tendo o troço sido benzido pelo bispo D. Teodoro de Faria.

Ladeado pelo presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Savino Correia, e pelo vice-presidente da Assembleia Legislativa Regional, João Cunha e Silva, Alberto João Jardim marchou estrada fora a passo rápido. Numa segunda fila seguiam os secretários regionais e alguns deputados.

Neste dia, o presidente do Governo abriu oficialmente um lanço de estrada que custou 9 milhões de contos na altura.

A edição impressa do DIÁRIO do dia 10 de Setembro de 2000 dava ainda conta de que a recuperação do Bairro do Hospital ia custar entre 212 a 370 mil contos. Haviam concorrido cinco empresas e as propostas já tinham sido abertas, estando, no momento, a ser feita a análise para posterior adjudicação da obra.

O Bairro do Hospital ia sofrer uma profunda recuperação para melhorar as condições de habitabilidade.

Na última página do nosso matutino o destaque eram para a flores. O Funchal ganhou o concurso europeu de cidades floridas. Para Miguel Albuquerque, presidente da Câmara Municipal do Funchal, a medalha de ouro atribuída ao Funchal no âmbito do concurso ‘Entente Floral 2000’ constituiu um “certificado de qualidade”.

Outro destaque desta edição foi para Alberto João Jardim que temia a abstenção e admitia que a política tinha se tornado "muito agressiva".