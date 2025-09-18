33,7°C foi o recorde de temperatura em Agosto na Madeira

Agosto de 2025 foi um dos mais quentes de sempre, com o Observatório do Funchal a registar a temperatura máxima desse mês, nomeadamente 33,7°C, no dia 10. Os dados divulgados hoje pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), com base em informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), revelam um panorama de calor excepcional em toda a Região.

As temperaturas médias do mês apresentaram anomalias positivas em todas as sete estações com dados disponíveis, sendo o Chão do Areeiro a registar o maior desvio: 2,8°C acima do valor normal climatológico. A temperatura média mais elevada foi observada no Lugar de Baixo (24,6°C), enquanto a mais baixa se verificou precisamente no Chão do Areeiro (17,6°C).

O calor persistente marcou presença especialmente nas zonas baixas da ilha. O Lugar de Baixo e o Funchal/Observatório registaram 31 dias com temperaturas máximas superiores a 25°C, valores bem acima das normais climatológicas de 25,5 e 22,2 dias, respetivamente.

Particularmente notáveis foram as "noites tropicais" – noites em que a temperatura não desce abaixo dos 20°C. Quatro estações (Funchal/Observatório, Funchal/Lido, Lugar de Baixo e Porto Moniz) registaram 31 noites tropicais, o que significa que praticamente todo o mês teve temperaturas mínimas superiores a 20°C nestas localidades.

Apesar do calor generalizado, a diversidade climática da Madeira manteve-se evidente. Enquanto o Funchal "fervia" com 33,7°C, o Pico do Areeiro registou a temperatura mínima absoluta do mês: 5,4°C no dia 29, uma diferença de mais de 28 graus entre os extremos da ilha.

No que toca à chuva, Agosto apresentou um padrão irregular. O Santo da Serra foi a estação mais chuvosa com 51,6 mm, registando também o maior valor diário (28,6 mm no dia 27) e o maior número de dias com precipitação (20 dias). Em contraste, a Cancela teve apenas 0,1 mm de precipitação em todo o mês.

A temperatura da água do mar no Molhe da Pontinha, no Funchal, acompanhou a tendência de aquecimento, com uma média mensal de 23,4°C – mais 0,8°C acima do normal. O pico foi atingido no dia 28, com 24,0°C.

Outros fenómenos meteorológicos

O mês ficou também marcado por: