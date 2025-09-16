Guinness World Records valida recorde de prato de arroz de cozinheira nigeriana

O Guinness World Records validou, esta segunda-feira, o feito da chefe de cozinha nigeriana Hilda Baci, que preparou, sexta-feira, o "maior arroz jollof nigeriano" do mundo em Lagos, a capital cultural do país.

O Guinness World Records anunciou a distinção atribuída à cozinheira nigeriana especificando que esta versão do prato emblemático da Nigéria, composto por arroz, tomate e cebola, pesava no total 8,7 toneladas.

A chefe começou a preparar o prato na sexta-feira, numa panela gigante de seis metros de largura, construída especialmente para a ocasião, usando quatro toneladas de arroz basmati, e centena de quilogramas de cebola, tomate e azeite, entre outros ingredientes.

Vários milhares de pessoas reuniram-se para a encorajar e beneficiar da distribuição final do prato, que terminou durante a noite, após várias horas de preparação.

"Conseguimos novamente", reagiu a chefe de 28 anos na sua conta na rede social X.

Em 2023, Hilda Baci já tinha conquistado um recorde reconhecido pelo famoso Guinness: o da mais longa sessão de cozinha a solo, depois de passar 93 horas e 11 minutos de pé a preparar pratos locais sem interrupção. No entanto, esse recorde já foi ultrapassado.

O arroz jollof tem as suas raízes no antigo império Wolof, também chamado Império Jolof, que se estendia do Senegal à Mauritânia, passando pela atual Gâmbia.

Esta especialidade africana suscita hoje algumas rivalidades, nomeadamente entre a Nigéria e o Gana, cada um reivindicando a "melhor receita".