Inflação na Madeira manteve-se nos 3,5% em Agosto

A Região registou em Agosto uma variação média dos últimos 12 meses do Índice de Preços no Consumidor (IPC) de 3,5%, valor idêntico ao verificado no mês anterior, segundo os dados da Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), hoje publicados.

A inflação subjacente - indicador que exclui os produtos alimentares não transformados e energéticos - situou-se também em 3,5%, menos 0,1 pontos percentuais (p.p.) do que em Julho.

Os preços dos bens subiram 2,4%, enquanto os serviços registaram um aumento mais expressivo, de 4,9%.

As maiores variações positivas registaram-se nas classes de despesa dos 'Restaurantes e hotéis' (10,0%), 'Habitação, água, electricidade, gás e outros combustíveis' (4,7%) e 'Saúde' (4,2%). Em sentido inverso, a classe do 'Vestuário e calçado' foi a única a apresentar uma variação negativa, de -0,3%.

A nível nacional, a variação média do IPC fixou-se, em Agosto, em 2,4%, mais 0,1 p.p. do que no mês anterior.

Em termos homólogos, ou seja, comparando Agosto de 2025 com o mesmo mês de 2024, a variação de preços na RAM foi de 3,3%, superior em 0,1 p.p. à do mês anterior. A nível nacional, a variação homóloga do IPC foi de 2,8%, o que representa um acréscimo de 0,2 p.p. face a Julho de 2025, recorda a DREM.

A nível mensal, o IPC da RAM registou, em Agosto último, uma variação de 0,1%, após a redução de -0,2% observada no mês anterior. No País, a variação mensal do IPC foi de -0,2%, face aos -0,4% registados no mês anterior.

O valor médio das rendas de habitação por metro quadrado de área útil, na Região, aumentou em Agosto 0,6% face ao mês anterior e 7,0% em comparação com o mês homólogo (0,5% e 7,0% no mês anterior, respectivamente).