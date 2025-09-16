Exposição recorda a microscopia no antigo Liceu

A Escola Secundária de Jaime Moniz assinala o Dia Internacional do Microrganismo, a 17 de Setembro, com a exposição 'Lentes da Memória: A Microscopia no Ensino Liceal'. Organizada pelo Núcleo Museológico da instituição, a mostra convida a viajar no tempo e a descobrir como a observação do invisível moldou a ciência, a saúde pública e o ensino ao longo do século XX.

Entre os objectos em exibição, destacam-se microscópios históricos das marcas Otto Himmler, Ernst Leitz e Carl Zeiss, bem como lâminas, manuais escolares, instrumentos de laboratório, painéis científicos e modelos pedagógicos de Brendel, de microrganismos usados nas aulas do antigo Liceu do Funchal. Estes recursos permitiram, durante décadas, o estudo de células, tecidos e organismos de dimensões imperceptíveis ao olhar humano, abrindo caminho ao desenvolvimento das práticas laboratoriais em Ciências Naturais e Biologia.

Mais do que uma celebração, a exposição procura valorizar o património pedagógico e científico da instituição, recordando o modo como a microscopia transformou o ensino e o conhecimento, e sublinhando a sua relevância nas múltiplas dimensões da vida quotidiana.

A mostra 'Lentes da Memória' estará patente ao público até 14 de Novembro, no Largo do Museu da Escola Secundária de Jaime Moniz.