SANAS Madeira registou 80 ocorrências em Agosto

Houve vários acidentes motivados por mergulhos mal-calculados

Foto Sanas Madeira

No passado mês de Agosto as equipas do SANAS Madeira registaram 80 ocorrências as praias da Região.

Segundo a informação divulgada pelo SANAS, houve “múltiplas ocorrências de trauma originadas por mergulhos mais arrojados, um pré-afogamento e diversas escoriações”. A maioria dos feridos tinha idade compreendida entre os 18 e os 30 anos.

Ao todo, foram registadas 36 ocorrências no mar. Do total dos 80 sinistros, 48 deles resultaram em ferimentos ligeiros.

