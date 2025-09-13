SANAS Madeira registou 80 ocorrências em Agosto

No passado mês de Agosto as equipas do SANAS Madeira registaram 80 ocorrências as praias da Região.

Segundo a informação divulgada pelo SANAS, houve “múltiplas ocorrências de trauma originadas por mergulhos mais arrojados, um pré-afogamento e diversas escoriações”. A maioria dos feridos tinha idade compreendida entre os 18 e os 30 anos.

Ao todo, foram registadas 36 ocorrências no mar. Do total dos 80 sinistros, 48 deles resultaram em ferimentos ligeiros.