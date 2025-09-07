Força Aérea realizou evacuação médica do Porto Santo

A Força Aérea Portuguesa informou, ontem à noite, através da sua conta oficial, que na sexta-feira, dia 5, procedeu ao transporte aéreo de um doente em situação clínica urgente no Arquipélago da Madeira.

A missão foi cumprida por um avião C-295M da Esquadra 502 – ‘Elefantes’, destacado permanentemente na Região Autónoma. A evacuação, da ilha do Porto Santo para a ilha da Madeira, decorreu ao final da tarde, garantindo a deslocação do paciente entre ilhas do arquipélago para a prestação de cuidados de saúde adequados.