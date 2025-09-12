Dinarte Nunes defende "cheque cirurgia", uma medida "que é e sempre foi do PSD"

Reduzir os tempos de espera associados às cirurgias e assegurar que quem mais precisa não deixe de ter acesso aos cuidados de saúde é o compromisso de Dinarte Nunes, candidato pela coligação PSD/CDS “Mais e Melhor Porto Moniz” à Presidência da Câmara Municipal, objectivos esses que espera cumprir, vencendo as Eleições Autárquicas do próximo dia 12 de outubro, através do “Cheque Cirurgia”.

Uma medida que, conforme explica, foi defendida, há quatro anos, pelo PSD, nas Autárquicas de 2021 e, inclusive, apresentada, depois, pelo vereador do PSD, ao Executivo socialista, acabando por ser chumbada.

Dinarte Nunes que, a este propósito, faz questão de sublinhar que esta medida “é e sempre foi uma medida do PSD” e que é de estranhar que o Executivo do PS, que foi contra e que inviabilizou esta proposta, para prejuízo da população do Porto Moniz, especialmente a mais idosa, “venha agora também defender aquilo que, na prática e enquanto poder, impediu de ser realidade”.

“Em nosso entender, é possível e é importante que se trabalhe em concertação com o Governo Regional para garantir novas e melhores respostas à nossa população e a área da Saúde é uma das áreas em que devemos trabalhar de forma complementar”, frisa o candidato, vincando que o “Cheque Cirurgia” destina-se a toda a população e visa corresponder a uma das preocupações que tem sido manifestada na auscultação em curso, sendo, a par dos apoios aos medicamentos que serão reforçados no seu valor e alargados aos doentes crónicos, um importante contributo para a qualidade de vida dos residentes no concelho.