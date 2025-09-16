Papa mostra-se preocupado com aumento de violência política após morte de Kirk

O Papa Leão XIV manifestou preocupação com o aumento da violência política nos Estados Unidos, depois do homicídio do ativista conservador Charlie Kirk na semana passada, disse hoje o Vaticano.

O diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, indicou que o Papa abordou o tema no sábado, durante o encontro com o novo embaixador dos EUA junto da Santa Sé, Brian Francis Burch, na apresentação das cartas credenciais.

"Sei que, durante a conversa com o novo embaixador dos EUA, o Papa confirmou que está a rezar por Charlie Kirk, a mulher e os filhos; que manifestou preocupação com a violência política; e que falou da necessidade de evitar a retórica e a instrumentalização que levam à polarização em vez do diálogo", afirmou Bruni.

O assassínio de Kirk ocorreu meses depois da tentativa de homicídio contra o Presidente norte-americano, Donald Trump, durante um comício na Pensilvânia, e soma-se a outros casos recentes que evidenciam a escalada de violência política no país.

Relatórios do FBI têm sublinhado um aumento nos crimes motivados por ideologia, apontando para ameaças contra figuras públicas e instituições governamentais.

As autoridades norte-americanas têm reforçado a vigilância em eventos políticos e eleitorais.

Especialistas citados pela imprensa norte-americana alertaram para um clima de crescente polarização, alimentado pela retórica agressiva entre partidos e nas redes sociais, que tem levado a episódios de violência contra políticos, ativistas e jornalistas.