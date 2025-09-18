“A estratégia de habitação falhou por completo”

Rui Marques, candidato do PSD/CDS à Câmara Municipal da Ponta do Sol, defende a necessidade de “fazer uma política de proximidade” com os cidadãos. Segundo o ex-presidente, “as pessoas que mais reclamam hoje é a distância entre o poder camarário e as populações”.

O candidato criticou ainda o actual executivo liderado por Célia Pessegueiro, afirmando que a “estratégia local de habitação falhou por completo”, cujo “resultado é quase nulo”. “Nos últimos oito anos foi executado apenas um caminho e outro está ainda em vias de concretização”, sublinhou.

Rui Marques acusou também a presidente em funções de recorrer a “jogos de bastidores e joguinhos políticos” e aproveitou para clarificar questões sobre a água, lembrando que “desde 2008 a água manteve-se na tutela do município”, criticando o que considerou ser “o jogo político” da adversária.

O debate da Ponta do Sol a decorrer na TSF-M conta ainda com a participação de Célia Pessegueiro (PS) e José Abreu (Chega), partidos que elegeram vereadores em 2021 e o estreante com melhor resultado nas Regionais no concelho, respetivamente.