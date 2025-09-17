Mais habitação acessível para os calhetenses

Doroteia Leça, candidata do PSD à Câmara da Calheta defendeu a reconversão de antigas escolas desactivadas em habitação a custos controlados, criando fogos para jovens casais em início de vida, sem vender património municipal. Sublinhou que a prioridade é apoiar as famílias num contexto de forte pressão imobiliária, medida que faz parte também dos manifestos do PS e do JPP.

Entre as medidas complementares, destacou incentivos ao licenciamento da primeira moradia, manutenção do IMI na taxa mínima e do IMI familiar, apoio ao arrendamento e a pequenas reparações.

A social-democrata assumiu ainda como urgentes a modernização da rede viária e o reforço do saneamento básico, sublinhando que estas áreas exigem cooperação estreita com o Governo Regional.

Doroteia Leça insistiu que a estratégia para a habitação e para as infra-estruturas deve ser dinâmica e ajustada às necessidades da população, garantindo soluções eficazes que combinem preservação do património público com respostas à pressão demográfica e turística que se faz sentir na Calheta.