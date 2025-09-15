José Luís Carneiro diz que Governo "falhou em toda a linha" na saúde

O líder do PS afirmou hoje que o Governo "falhou em toda a linha" na saúde, depois de ter prometido "mundos e fundos" e ter dito que em 100 dias teria respostas para os problemas da emergência hospitalar.

Em declarações aos jornalistas em Braga, e no dia em que se assinala o 46.º aniversário do Serviço Nacional de Saúde (SNS), José Luís Carneiro admitiu que este sistema público de cuidados à população está "abalado".

"Está aqui mais um exemplo de uma matéria em que o Governo prometeu mundos e fundos e ao fim de um ano e meio o que se verifica é que o Governo falhou em toda a linha, nomeadamente na resposta à emergência hospitalar", referiu.

Para Carneiro, o SNS é um pilar da democracia que está "abalado, na medida em que o Governo prometeu que em 100 dias tinha respostas para os problemas da emergência hospitalar" e atualmente a situação está "pior".

"Só é possível solucionar de forma estrutural, de forma duradoura, as necessidades do Serviço Nacional de Saúde com um conjunto vasto de medidas, mas entre elas está a valorização dos cuidados de saúde primários, os cuidados na comunidade, os cuidados domiciliários, as consultas de especialidade programada nos cuidados primários de saúde, para evitar a sobre concentração nos cuidados hospitalares", advogou.

Disse ainda ser necessário "dar seguimento aos centros de responsabilidade integrada, por uma questão de gestão e de articulação de recursos que se encontram nas estruturas intermédias e nas estruturas hospitalares".

Além disso, defendeu o reforço do investimento para garantir que Portugal consegue "segurar" médicos e enfermeiros, que classificou como "os melhores profissionais" de saúde do mundo.