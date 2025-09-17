JPP defende "total transparência" nas contas públicas

O JPP concorda com a actualização da lei de enquadramento orçamental, para garantir "mais transparência" e cumprir as recomendações do Tribunal de Contas.

Paulo Alves recordou diversas recomendações do TdC que não são cumpridas pelo Governo Regional, desde logo os prazos para apresentação das contas públicas.

O deputado do JPP também defende mais tempo para a discussão da Conta da Região e recorda que o orçamento, "que é uma previsão2, tem quatro dias para debate e a conta é "discutida numa manhã".