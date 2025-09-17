O Governo Regional tem sido "um exemplo de transparência, rigor e disciplina nas contas que entrega" no parlamento, assegura Brício Araújo.

O deputado do PSD reagiu à proposta do PS e não aceita que os socialistas digam que não há regras para a entrega da Conta da Região. "As regras existam, não são é as mesmas de Portugal continental", afirma o deputado que reconhece que a recomendação do Tribunal de Contas vai no sentido de encurtar prazos mas, sublinha, é isso que tem feito o Governo Regional.

Brício Araújo destaca os "pareceres globais sempre favoráveis, sem reservas" sobre as contas da Madeira. "Sobre contas públicas a Região não recebe lições de ninguém", afirma o deputado que recorda afirmações de Mário Centeno, quando era ministro das Finanças de um governo socialista.

O Governo Regional, lembra, apresenta todos os meses o boletim de execução orçamental e tem apresentado "boas contas, mesmo em contexto difícil".

O deputado considera prematuro alterar a lei, uma vez que está em revisão ao nível nacional. O PSD reconhece a importância de adoptar as recomendações do Tribunal de Contas, mas diz que este não é o tempo certo.