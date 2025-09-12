IL quer gestão inteligente do trânsito e estacionamento no Funchal

A candidata da Iniciativa Liberal (IL) à Câmara Municipal do Funchal, Sara Jardim, defendeu, hoje, uma “gestão inteligente do espaço urbano, do trânsito e do estacionamento, centrada nas necessidades reais dos cidadãos".

Segundo a liberal, os engarrafamentos, a falta de estacionamento e a ocupação dos passeios por veículos transformaram a circulação na cidade numa “constante fonte de frustração”, sem que a autarquia tenha dado respostas eficazes.

"A resposta da Câmara, nomeadamente, ao nível do investimento e da inovação, tem sido insuficiente", criticou a candidata citada em nota de imprensa.

Entre as medidas propostas pela IL, neste campo, estão: o estacionamento inteligente com sensores e aplicações móveis, "que permitam consultar em tempo real onde há lugares disponíveis"; zonas de estacionamento de curta duração em áreas centrais; lugares diferenciados para residentes e comerciantes; parques periféricos ligados a transportes públicos, sinalização digital clara e sistemas tecnológicos de gestão de tráfego para reduzir congestionamentos e sugerir percursos alternativos.

“Queremos que o trânsito funcione, que o estacionamento seja simples e que todos – condutores e peões – possam circular com segurança e liberdade”, sublinhou Sara Jardim, frisando que governar “não é apenas multar ou proibir indiscriminadamente, mas organizar e investir para solucionar”.