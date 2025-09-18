Três mulheres feridas após choque em cadeia na via rápida

O acidente ocorrido há instantes na via rápida, no viaduto do Caminho do Comboio, sentido Funchal-Câmara de Lobos, provocou três feridos.

As vítimas, três mulheres, estão a ser assistidas no local pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Duas delas, de 27 e 36 anos, queixam-se de dores na cervical e vão ser transportadas para o hospital por esta corporação de bombeiros.

A outra mulher é uma grávida de 38 anos que, por precaução, vai ser transportada para o Serviço de Urgência numa ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa.

O acidente envolveu três carros e, tal como o DIÁRIO noticiou, está a provocar um forte congestionamento no trânsito, com uma fila de carros que chega quase aos cinco quilómetros.

Tal como o DIÁRIO noticiou, no sentido oposto da via rápida também se deu, esta manhã, um choque entre três viaturas, aparentemente sem feridos.