Viatura consumida por chamas no Galeão

Uma viatura foi totalmente consumida pelas chamas esta noite nas zonas altas do Galeão, freguesia de São Roque, no Funchal, num caso em que o alerta só foi dado esta manhã.

De acordo com o que foi possível apurar, quando um popular se deu conta da viatura, já apenas a deitar fumo, deu o alerta pelas 8h10, tendo sido mobilizados a PSP e os Bombeiros Sapadores do Funchal, que mobilizaram uma viatura de combate a incêndios e uma ambulância.

Este meio não foi necessário, uma vez que não havia ninguém ferido ou sequer sinais de ocupante na viatura carbonizada.

Ou seja, a viatura terá sido consumida pelas chamas na via pública, sem que ninguém se apercebesse.