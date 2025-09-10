Homem agredido com socos e pontapés no Funchal

Um homem de 61 anos foi agredido ao final da tarde de ontem na Estrada Comandante Camacho de Freitas, junto ao Caminho Novo do Galeão.

A vítima foi agredida com socos e pontapés e sofreu ferimentos na face.

Foi assistida pelos Bombeiros Sapadores do Funchal pelas 19h10 e transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber tratamento.