 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Homem agredido com socos e pontapés no Funchal

None
Foto shutterstock

Um homem de 61 anos foi agredido ao final da tarde de ontem na Estrada Comandante Camacho de Freitas, junto ao Caminho Novo do Galeão.

A vítima foi agredida com socos e pontapés e sofreu ferimentos na face.

Foi assistida pelos Bombeiros Sapadores do Funchal pelas 19h10 e transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber tratamento.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo