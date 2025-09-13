Incêndio deflagrou numa casa nas Courelas
Um incêndio deflagrou esta manhã numa casa localizada nas Courelas, em Santo António.
Segundo foi possível apurar, o fogo atingiu a rés-do-chão e primeiro andar, tendo o alerta sido dado por um bombeiro que se encontrava de folga.
Para o local foram mobilizados sete elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal, que extinguiram as chamas com o apoio de três viaturas de combate a incêndios.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo