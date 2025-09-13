Incêndio deflagrou numa casa nas Courelas

Um incêndio deflagrou esta manhã numa casa localizada nas Courelas, em Santo António.

Segundo foi possível apurar, o fogo atingiu a rés-do-chão e primeiro andar, tendo o alerta sido dado por um bombeiro que se encontrava de folga.

Para o local foram mobilizados sete elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal, que extinguiram as chamas com o apoio de três viaturas de combate a incêndios.