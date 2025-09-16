Associação de Estudantes da 'Francisco Franco' debate 'Saúde Mental: A pressão pelas boas notas'

A Associação de Estudantes da Escola Secundária de Francisco Franco organiza, na quarta e quinta-feira, a sessão 'Saúde Mental: a pressão pelas boas notas', direccionada para os alunos que acabaram de ingressar no 10.º ano.

Conforme explica o estabelecimento de ensino, a actividade decorre a partir das 10 horas, na Sala de Sessões, e conta com a participação do presidente do Conselho Executivo ‘da Francisco Franco’, António Pires; do psicólogo Ricardo Gonçalves e das alunas finalistas Teresa Lima e Constança Alves.

Com a sessão 'Saúde Mental: a pressão pelas boas notas', a Associação de Estudantes Francisco Franco pretende proporcionar um espaço de reflexão sobre a saúde mental e os desafios associados à pressão académica.

No ano lectivo 2025/2026 a Secundária de Francisco Franco regista 773 matrículas no 10.º ano, distribuídas pelos cursos científico-humanísticos, cursos profissionais e curso CEF, tipo 4.