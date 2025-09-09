'Francisco Franco' promove cerimónia de boas-vindas aos cerca de 700 novos alunos

A Escola Secundária de Francisco Franco promove esta quinta-feira, 11 de Setembro, uma cerimónia de recepção aos cerca de 700 novos alunos do 10.º ano.

A recepção aos novos alunos e respectivos encarregados de educação terá lugar no Ginásio central da escola e contará com a presença do presidente do Conselho Executivo, António Pires, o qual apresentará aos novos estudantes a missão, a visão e os valores preconizados pela instituição de ensino. Seguidamente, serão apresentados os directores de turma, que estarão a cargo de encaminhar os novos alunos a uma visita de reconhecimento das instalações escolares, promovendo também uma breve reunião com os mesmos.

Tendo em conta o grande número de alunos, a recepção será feita por cursos. Pelas 9 horas, dar-se-á as boas-vindas dos alunos do curso de Ciências e Tecnologias com opção Biologia e Geologia (turmas 10.º 1 a 10.º 10). Depois, pelas 10h30, serão recebidos os alunos do curso de Ciências e Tecnologias com opção Geometria Descritiva (turmas 10.º 11 a 10.º 13), bem como os alunos do curso de artes visuais (turmas 10.º 14 a 10.º 17).

Pelas 12 horas, será a vez dos alunos dos cursos de Ciências Cocioeconómicas (turmas 10.º 18 a 10.º 21) e alunos de Línguas e Humanidades (turmas 10.º 22 a 10.º 27). À tarde, pelas 15 horas, seguem-se os alunos dos cursos Profissionais (turmas 10.º 28 a 10.º 31) e do CEF tipo 4 (turma 10.º 32).

A Escola Secundária de Francisco Franco inicia as suas actividades lectivas para o ano lectivo 2025/2026 na sexta-feira, 12 de Setembro.