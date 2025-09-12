Recepção calorosa a meio milhar na Universidade da Madeira

A Universidade da Madeira (UMa) recebeu 469 novos estudantes, colocados na 1ª fase do Concurso Nacional de Acesso 2025/2026, na tarde desta sexta-feira.

Abertura do ano lectivo, calorosas boas-vindas e rostos novos: alguns deles já estudavam na ilha e outros tantos voaram em direcção aos seus sonhos académicos, à procura de formação, experiência académica, oportunidades profissionais e novas amizades.

O DIÁRIO percorreu o Campus Universitário da Penteada e esteve à conversa com diversos caloiros onde o espírito académico já se fazia sentir.

Diana Fernandes, agora aluna do curso de Design, explicou-nos que a UMa foi a sua primeira opção por considerar que as médias de acesso ao ensino superior fora da Região estão “exageradamente altas”, mas principalmente por questões financeiras.

“Quis agarrar a oportunidade de estudar algo que gosto sem ter de sair da minha ilha, sempre ouvi boas opiniões da nossa universidade”, disse-nos Diana Santos, que entrou agora para o curso de Artes Visuais.

Houve espaço também para os alunos internacionais, com uma recepção dada completamente em inglês, na Sala do Senado.