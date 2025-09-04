'Polígrafo' distingue trabalho de alunas da Escola Francisco Franco

Duas estudantes da Escola Secundária Francisco Franco foram distinguidas a nível nacional pelo 'Polígrafo' no âmbito da iniciativa de literacia mediática 'Pinóquio na Escola'. Maria da Silva Câmara e Francisca Gomes Alves conquistaram o primeiro lugar com o trabalho "A desinformação da emigração", desenvolvido sob a orientação da professora de Português Helena Cândida Ramos. A iniciativa, desenvolvida pelo Polígrafo em parceria com a Fundação Calouste Gulbenkian através do European Media and Information Fund, tem como objectivo sensibilizar e envolver alunos do ensino secundário na luta contra a desinformação.

Como reconhecimento pela qualidade do trabalho apresentado, a equipa vencedora receberá um kit com materiais educativos dos parceiros da iniciativa e terá garantida uma viagem a Bruxelas em Novembro, onde participará numa sessão formativa sobre o combate à desinformação no espaço europeu.

O trabalho premiado aborda a temática da imigração em Portugal e a forma como a desinformação tem sido utilizada para manipular a perceção pública sobre este fenómeno.

No resumo do seu trabalho, as estudantes explicam a evolução do panorama migratório nacional:

"Sempre fomos um país de emigrantes e a nossa diáspora continua a ser muito grande. Todavia, recentemente tornámo-nos um país de imigrantes, o que veio alterar vários domínios no nosso país: 1) demografia: há regiões, como o litoral alentejano, onde as comunidades de imigrantes se tornaram realmente relevantes e fizeram renascer certos locais e modos de funcionamento comunitários; 2) educação: por todo o país, os números de alunos estrangeiros aumentaram significativamente nas nossas escolas; 3) trabalho: os imigrantes vieram ocupar funções que os portugueses estavam a deixar (como a agricultura, as pescas) ou que já tinham abandonado (a hotelaria, a construção civil, entre outros)."

As alunas identificaram também mudanças no perfil dos imigrantes que chegam a Portugal: "Durante vários anos, aqueles que procuravam o nosso país vinham, essencialmente, dos PALOP e adaptavam-se à nossa cultura com mais facilidade. Particularmente já neste milénio, chegaram muitos brasileiros e nativos do leste europeu. A nossa vaga de imigração é, por conseguinte, mais recente e com muitos asiáticos, os quais revelam mais dificuldades de adaptação, o que tem gerado descontentamento e desconfiança, em vários locais, como Lisboa e Porto."

O trabalho destaca como esta realidade tem sido explorada de forma desonesta: "A partir destas percepções que se generalizam, começou a haver muita manipulação de informações, inclusivamente por parte de forças políticas partidárias, nas redes sociais e noutros órgãos de divulgação. O tema tornou-se tão premente em Portugal que tem sido abordado, sob vários ângulos, em todos os debates partidários para as últimas eleições legislativas. Ora, uma das percepções subjacentes que consideramos mais negativa relaciona-se com a ocupação dos postos de trabalho, daí a nossa pesquisa."

A iniciativa 'Pinóquio na Escola' mobilizou estabelecimentos de ensino de todo o País e regiões autónomas. O júri seleccionou sete equipas vencedoras, uma por cada região: Norte, Centro, Área Metropolitana de Lisboa, Alentejo, Algarve, Região Autónoma dos Açores e Região Autónoma da Madeira, sendo a equipa madeirense a representante da região insular.