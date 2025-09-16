Trânsito congestionado na Cancela e nas Quebradas
O trânsito encontra-se, esta amanhã, congestionado em duas zonas distintas da Via Rápida, nomeadamente na Cancela e nas Quebradas.
De acordo com a aplicação InfoVias, no caso concreto da Cancela, no sentido Machico - Ribeira Brava, o congestionamento deve-se a tráfego intenso. A fila de viaturas estende-se entre o quilómetro 23 e o quilómetro 22, numa extensão de cerca de um quilómetro.
Quanto às Quebradas, no sentido Ribeira Brava - Machico, um acidente de viação está a causar dificuldades à circulação. O trânsito encontra-se condicionado entre o quilómetro 11 e o quilómetro 12,5, com uma fila que se prolonga por 1,5 quilómetros.