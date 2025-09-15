Ponte Vasco da Gama fechada ao trânsito na madrugada de terça-feira

A Ponte Vasco da Gama vai estar totalmente encerrada ao trânsito na noite de hoje para terça-feira, entre as 00:00 e as 06:30, sendo a alternativa de ligação entre as duas margens a Ponte 25 de Abril, informou a Lusoponte.

De acordo com a concessionária da travessia rodoviária sobre o rio Tejo -- que liga os distritos de Lisboa e Setúbal -, a interrupção total do tráfego tem a ver com uma intervenção que "visa cumprir o Programa de Monitorização Estrutural previamente estabelecido e acontecerá pela décima vez desde a sua abertura", em 1998.

Como alternativa, a Lusoponte sugere, em comunicado, a utilização da Ponte 25 de Abril, cumprindo as restrições impostas nesta travessia entre Lisboa e Almada, nomeadamente para os transportes de matérias perigosas (permitidos unicamente entre as 02:00 e as 05:00).

A Lusoponte agradece "a melhor compreensão para os eventuais incómodos que esta intervenção possa vir a causar".