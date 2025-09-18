Desafios do novo ano escolar

Após um período mais longo de férias de verão, há o recomeço às rotinas e ao mundo do estudo. Novos desafios já espreitam.... Acordar mais cedo, com horários a cumprir nem sempre é tarefa fácil após este tempo de lazer e de ócio e ainda com temperaturas quentes. Regressar à escola e sentir o cheiro a livros e cadernos novos, estrear lápis, canetas, cores geram inicialmente alguma motivação para o (re)começo do ano letivo.

Os primeiros desafios desde o início do ano escolar dizem respeito à adaptação dos alunos aos novos professores, assim como recuperação de aprendizagens após o tempo de férias. O recomeço do ano escolar possibilita também o contacto com outros colegas de turma, outras salas de aula e até mesmo uma mudança de escola. Contudo há muitos alunos que retomam o ano escolar nas mesmas escolas e com os seus colegas do ano letivo transato e o início do ano escolar possibilitará esse reencontro. Muitas novidades têm para contar e partilhar, contrastando com alguma ansiedade marcada pelas dúvidas e pelo receio do desafio que terão de enfrentar.

No caso das crianças mais novas é evidente uma maior euforia e anseio de rever os seus amiguinhos, principalmente nos momentos de brincadeiras. No entanto o início do ano escolar pode ser desafiador, nomeadamente para as crianças mais introvertidas, porque têm maior dificuldade na adaptação e na socialização e consequentemente em fazer novos amigos.

Outro grande desafio diz respeito às crianças que ingressam pela primeira vez ao 1.º ciclo. Há algum receio e medo face à aprendizagem da leitura e da escrita. É um desafio persistente não só para as crianças como para os pais pelo que é importante acompanhamento diário no seio familiar.

Já as crianças mais velhas nem sempre regressam à escola com tanta agitação, pois têm consciência que à medida que o ano de escolaridade avança, mais complexas se tornam as aprendizagens.

Não obstante isso, há sempre algumas expetativas, algum suspense e alguns sonhos em mente por concretizar. Por isso é crucial estipular desde o início do ano escolar uma rotina, que possibilite uma boa gestão de horários das atividades letivas com as atividades extracurriculares, estejam elas diretamente relacionadas com as atividades desportivas, musicais ou teatrais. Independentemente da atividade extracurricular selecionada é fundamental perceber os seus benefícios para o desenvolvimento cognitivo, motor, emocional e socio afetivo de uma criança ou de um jovem.

O início do ano escolar é a altura ideal para deixar bem solidificada a atividade extracurricular a escolher, embora haja algum receio por parte dos pais nessa escolha temendo que não haja tempo suficiente para os filhos se empenharem ao estudo das diversas áreas curriculares. Como tal, é urgente selecionar a atividade mais adequada aos interesses e competências de cada criança ou jovem, doseando os momentos lúdicos com as horas de estudo. Uma das recomendações passa por compensar a criança/ o jovem, ao fim de semana, com atividades que possibilitem a descontração.

É também importante ter em conta o horário para adormecer e acordar e reservar algum tempo mais cedo para os preparativos matinais, colocando despertador pelo menos quinze minutos antes da hora necessária, organizando as tarefas calmamente e isenta de stress. Quando a criança ou o jovem já inicia a manhã com stress, acaba por ir para a escola com maior agitação, instabilidade e irritabilidade, o que influenciará o desenrolar das atividades e da sua aprendizagem. Consequentemente o nível de atenção/ concentração diminui, assim como o envolvimento nas tarefas programadas e a retenção dos conceitos. Adiantar previamente os relógios existentes em casa é uma sugestão a apostar, evitando atrasos dos pequenos e graúdos, o que facilita a pontualidade e o cumprimento de horários escolares.

Preparar a mochila na véspera, assim como o vestuário e o calçado são outros desafios que devem ser tidos em conta desde o início do ano escolar. Se a criança e o jovem forem habituados a estes hábitos e ao cumprimento de horários desde início do ano letivo, obviamente que ingressarão à escola mais calmos, mais relaxados e com maior motivação para aprender e os desafios tornar-se-ão menores.

Por outro lado, para os professores há também desafios bastante profícuos e complexos. Desde o começo do ano escolar há uma preocupação constante face à carga de trabalho e discrepância de pouco tempo disponível para programar as atividades e integrar os alunos adequadamente nas tarefas propostas. Outro desafio diz respeito aos longos programas por cumprir e o escasso tempo para consolidar os conceitos associados aos diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos. A dificuldade em envolver as famílias e gerir o ambiente da sala de aula são outros desafios constantemente vivenciados pelos professores desde o começo das aulas.

Em termos de orgânica escolar, também cada vez mais as escolas iniciam o ano escolar com falta de recursos humanos. A falta de professores e especialmente de educadores de infância é o maior e mais atual desafio que enfrentam cada vez mais as escolas e jardins de infância de cariz privado.

Em suma, tanto os alunos, como os professores vivenciam desafios desde o primeiro dia do ano escolar que são incógnitas constantes, mas conscientes que cabe a cada um fazer o seu melhor e ser a melhor versão de si mesmos. Aceitemos os desafios do início de ano escolar como degraus para o crescimento pessoal e profissional em prol do sucesso escolar e como digo e reitero no meu lema de vida “No fim dá sempre certo. Basta acreditar!”.